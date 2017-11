Schon zu Beginn der Kunstaktion im Wohnort Höckes im thüringischen Eichsfeld am Mittwoch war es laut Polizei bei Protesten von Bürgern und AfD-Anhängern zu einem Handgemenge an dem Grundstück gekommen. Die Sprecherin des ZPS sprach von einem "braunen Mob". Sie hoffe aber, dass das Mahnmal ab kommender Woche öffentlich zugänglich sein wird.

Die Aktionskünstler haben mit 24 Stelen das Berliner Holocaust-Mahnmal auf einem angemieteten Grundstück neben Höckes Wohnhaus in Bornhagen nachempfunden. Die Stelen in Bornhagen bestehen laut Polizei aus Pappmaché.



Der Nachbau sei ein Protest gegen eine umstrittene Rede des AfD-Rechtsaußen von Anfang Januar in Dresden über den Massenmord an den europäischen Juden, hieß es vom ZPS. Darin sprach Höcke mit Bezug auf das Berliner Mahnmal von einem "Denkmal der Schande". Unter anderem forderte der frühere Geschichtslehrer eine 180-Grad-Wende in der deutschen Erinnerungskultur.



Der künstlerische Leiter des ZPS, Philipp Ruch, kritisierte jetzt: "Wir sind am Tag drei der Aktion und haben noch keinen Ansprechpartner bei der Polizei." Es gebe von Seiten der Polizei auch keine Informationen über die Bedrohungslage. Als Begründung habe die Polizei mitgeteilt, es werde gegen Mitarbeiter des ZPS wegen einer Strafanzeige ermittelt. Ruch erklärte dazu: "Wir wissen nichts von einer Strafanzeige." Das ZPS habe aber seinerseits beim Landeskriminalamt Berlin wegen Todesdrohungen Strafanzeige gestellt.