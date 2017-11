"Jeder sollte aufwachen", sagt Brandenburgs CDU-Chef Senftleben mit Blick auf einen rbb-Bericht über rechtsextreme Unterwanderung in Südbrandenburg. Am Montag soll es ein Krisentreffen geben - offenbar auf Druck des Verfassungsschutzes.

Auch die Lausitzer Landtagsabgeordnete Gabriele Theiss (SPD) hält eine "große Front der Demokratie" für geboten, um zu verhindern, dass Lindenau zu einem Treff der rechtsextremen Szene wird. "Ich werde alles dafür tun, und dass auch parteiübergreifend, dass wir hier den Nazis die Stirn bieten", so Theiss im rbb. Theiss will den Fall im Bildungsausschuss thematisieren.

Senftleben ist in Ortrand (Oberspreewald-Lausitz) aufgewachsen und war von 2003 bis 2014 dort auch Bürgermeister. "Ich möchte nicht, dass meine Heimatregion dadurch bekannt wird, dass Rechtsextremisten sich dort zu Hause fühlen", sagte Senftleben dem rbb am Donnerstag.

Nach Recherchen des rbb über die Aktivitäten eines bekannten Neonazis in den südbrandenburgischen Gemeinden Lindenau und Ortrand hat der CDU-Landesvorsitzende Ingo Senftleben im rbb gefordert, dass alle Beteiligten "klare Signale setzen und darauf hinweisen, dass sie solche Strukturen in unserer Heimat nicht akzeptieren können und auch nicht akzeptieren werden".

Wie der rbb berichtete, hat sich Sebastian Raack, ein dem Verfassungsschutz bekannter langjähriger Aktivist und Finanzier der rechtsextremistischen Szene, in der kleinen Gemeinde Lindenau niedergelassen, samt seines Onlinevertriebs für rechte Kleidung und Musik. Er will offenbar weiter ausbauen und sich dabei einen bürgerlichen Anstrich verpassen. Der Verfassungsschutz befürchtet, dass Lindenau zu einer neuen Anlaufstelle für Neonazis werden könnte.

Senftleben sagte dem rbb, in seiner Zeit als Bürgermeister habe es immer wieder Versuche von Rechtsextremen gegeben, "in der Region Fuß zu fassen. Und das machen sie meistens mit dem Kauf irgendwelcher Immobilien. Deswegen kann ich nur sagen: Jeder sollte aufwachen." Man müsse mit dem Thema offensiv umgehen und Verantwortung wahrnehmen - "vor allen Dingen auch zum Beispiel in der Politik, in der Amtsverwaltung".

Ortrands Amtsdirektor Kersten Sickert hatte sich bisher bedeckt gehalten, ebenso Lindenaus Bürgermeister Jürgen Bruntsch. Nach dem rbb-Bericht sagte er der Berliner Zeitung am Mittwoch, "uns ist schon klar, wer da zu uns gezogen ist".