Noch in diesem Jahr will der Senat einen Fahrplan bekannt geben, wann welche Schulen in Berlin saniert werden sollen. Das kündigte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus an. Schüler, Eltern und Lehrer sollen dann rechtzeitig informiert werden, wo es wegen der Bauarbeiten Staub und Lärm geben wird.

Kritik gab es von der Opposition. CDU-Politiker Mario Czaja warf Scheeres persönlich vor, sich zu spät um das Thema Schulbau gekümmert zu haben. Sie habe sechs Jahre gebraucht, um dafür ein Konzept vorzulegen.