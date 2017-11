Betrunken am Steuer eingeschlafen und dabei noch in der zweiten Reihe geparkt - die politische Karriere des Neuköllner Schulstadtrats Jan-Christopher Rämer ist vorerst beendet. Der Berliner SPD-Politiker hat am Freitag um seine Entlassung gebeten.

Der Neuköllner Bildungsstadtrat Jan-Christopher Rämer (SPD) hat seinen Job aufgegeben, nachdem er betrunken am Steuer seines Autos erwischt worden war. Rämer teilte am Freitag mit, er habe die Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) gebeten, ihn zu entlassen. Giffey werde der Bitte entsprechen, teilte eine Sprecherin des Bezirksamts mit.

In der Nacht zum Dienstag gegen vier Uhr hatten Polizisten einen Mann schlafend am Steuer seines Wagens entdeckt. Das Auto stand laut der Polizei mit laufendem Motor und eingeschaltetem Licht in zweiter Reihe auf der Neuköllner Leinestraße. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab 1,44 Promille. Es war der 36-jährige Rämer, er bestätigte am Freitag entsprechende Medienberichte.

Nach diesem Verhalten sei eine weitere Ausübung seines Amtes "in bisheriger Stärke nicht möglich", erklärte Rämer am Freitag. Er ziehe deshalb die Konsequenzen und trete auch von allen Ämtern und Funktionen in der SPD zurück. Er werde sich aber "weiter in meiner politischen Heimat interessiert einbringen."