Geld für Sozialarbeit angekündigt - Polen will polnischen Obdachlosen in Berlin helfen

16.11.17 | 06:41 Uhr

Hunderte polnische Obdachlose leben in Berlin. Als EU-Bürger dürfen sie bleiben, Anspruch auf Sozialleistungen haben sie aber meist nicht. Nun hat Polen angekündigt, sich selbst um seine gestrandeten Landsleute kümmern zu wollen.



Polens Regierung will sich stärker an der Versorgung von in Berlin gestrandeten polnischen Obdachlosen beteiligen. "Im kommenden Jahr werden mit Hilfe polnischer Gelder Sozialarbeiter in Berlin Polen in Not aufsuchen und sie beraten", sagte der Presseattaché der polnischen Botschaft, Dariusz Pawlos, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP. "Sie sollen mit den Obdachlosen reden und Hilfen oder eine Heimfahrt vermitteln."



Die Berliner Behörden und Hilfsorganisationen sind mit der Versorgung der wachsenden Zahl von Obdachlosen überfordert. Viele der vor allem männlichen Obdachlosen stammen aus östlichen EU-Staaten. "Wir können auf Basis der Informationen von den Hilfsorganisationen vor Ort nur Schätzungen vornehmen: Allein in Berlin leben demnach mehr als 2.000 polnische Obdachlose", sagte Pawlos.

Mehr Hilfsgelder für Auslandspolen

Der Presseattaché kündigte an, dass sich der polnische Konsul Marcin Jakubowski wegen des Themas an den Berliner Senat wenden werde. "Wir helfen in den Konsulaten Obdachlosen und Menschen, die sich an uns wenden", sagte Pawlos. "Wir können sie aber nicht selbst aufsuchen, die müssen zu uns kommen." Das soll sich im kommenden Jahr mit der Finanzierung aufsuchender Sozialarbeit ändern.



Pawlos sagte, der polnische Senat habe den Etat für Auslandspolen auf hundert Millionen Zloty (etwa 23,6 Millionen Euro) erhöht und für Sozialprogramme geöffnet. "Polnische Nichtregierungsorganisationen können nun Geld für Hilfsprojekte im Ausland beantragen, wenn sie mit einer Partnerorganisation vor Ort zusammenarbeiten", sagte Pawlos.



Die bereits in anderen Ländern mit hoher polnischer Gastarbeiterquote tätige Stiftung Barka werde mit Hilfe des neuen Etats im kommenden Jahr ihre Arbeit in Deutschland aufnehmen. Barka könnte nach Angaben von Pawlos mit den Vereinen KLIK und Gangway kooperieren, die sich in Berlin um obdachlose Menschen kümmern. "Wie viele polnische Sozialarbeiter wann genau zum Einsatz kommen, steht noch nicht fest."

"Überleben im reicheren Westen einfacher"

Von den nach Botschaftsangaben rund 783.000 in Deutschland lebenden Polen kommen die allermeisten gut zurecht. Aber: "Wenn die Menschen auf der Suche nach Arbeit in Westeuropa scheitern, bleiben sie oft trotzdem hier", sagte Pawlos. "Sie schämen sich und kehren deshalb nicht heim."



Aufgrund der geografischen Nähe Berlins kämen auch Polen in die Stadt, die schon in der Heimat Schwierigkeiten hatten. "Für polnische Obdachlose ist das Überleben im reicheren Westen einfacher", sagte Pawlos. "Man kann Flaschen sammeln, Betteln und es gibt viele Hilfsorganisationen."

Klagen über Camps in Berliner Parks

Im Tiergarten und anderen Berliner Parks vor allem in der Innenstadt campieren immer wieder kleinere und größere Gruppen von Obdachlosen. Seit im Frühjahr 2011 die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit gilt, sind darunter immer mehr Osteuropäer. Anders als wohnungslosen Deutschen und anerkannten Flüchtlingen stehen EU-Ausländern nach Bundesgesetzen jedoch keine Hilfen zu. Im Oktober waren die Zustände in mehreren Berliner Parks in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, nachdem ein ausreisepflichtiger, vorbestrafter Tschetschene eine Frau im Tiergarten überfallen und getötet hatte. Einige Obdachlosencamps wurden aufgelöst. Mehrfach wurden Forderungen laut, dass sich u.a. Polen stärker um seine Staatsbürger bemühen solle. "Polen und die anderen EU-Herkunftsländer müssten Mittel zur Verfügung stellen und Sozialarbeiter schicken", forderte Ende Oktober Ortrud Wohlwend von der Berliner Stadtmission. Gespräche mit den osteuropäischen Botschaften über Hilfen seien bisher aber stets ergebnislos geblieben, sagte damals Karin Rietz, Pressereferentin von Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke).



Sendung: Inforadio, 16.11.2017, 06.00 Uhr