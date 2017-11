Berlin will Stellen jetzt ausschreiben

Die Pläne für einen hauptamtlichen Opferschutzbeauftragten sollen noch im ersten Quartal 2018 umgesetzt sein. Ein Sprecher der Senatsverwaltung für Justiz, Sebastian Brux, sagte am Montag zu der geplanten neuen Anlaufstelle: "Die neuen Stellen sollen jetzt ausgeschrieben werden."

Händler am Breitscheidplatz wartet weiter auf Entschädigung

Bislang macht der Berliner Rechtsanwalt Roland Weber den Job des Opferbeauftragten ehrenamtlich. Er bleibe, das sagte er in der rbb-Abendschau am Sonntagabend. "Es kommt nur etwas dazu", so Weber weiter. "Dass wir eine zentrale Anlaufstelle bekommen, finde ich eine gute Sache". Die Stelle Webers bleibt daneben weiterhin für Opfer von Straftaten wie Raub oder Diebstähle erhalten.

Die neue Stelle werde bei der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung angesiedelt. "Dort werden dann mehrere Profis im Stand-by-Modus gehalten und wenn ein schreckliches Ereignis passiert, können sie künftig ganz schnell auf die Geschädigten zugehen und helfen", so Weber.

"Es bleibt zu hoffen, dass die Anlaufstelle wenig zu tun haben wird", bemerkte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne). Der bisherige Opferschutzbeauftragte Roland Weber wird sein Ehrenamt daneben weiter für Opfer und Betroffene von Straftaten wie Raub oder Diebstählen ausüben.