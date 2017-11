Eher nicht. Dieses in anderen Ländern übliche Modell ist in Deutschland im Bund noch unerprobt. Und in den politisch unruhigen Zeiten wäre es sehr schwierig für Bundeskanzlerin Merkel, wenn sie sich bei jedem Gesetz Unterstützung von einer Oppositionsfraktion holen müsste. Merkel hatte diese Option bereits am Abend der Bundestagswahl ausgeschlagen: "Ich habe die Absicht, dass wir zu einer stabilen Regierung in Deutschland kommen, so Merkel am 24. September. Erschwerend kommt hinzu, dass die SPD ihrerseits bereits ausgeschlossen hat, eine Minderheitsregierung von Merkel zu tolerieren.