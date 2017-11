Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg könnten künftig bei der Abschiebehaft enger kooperieren. Darauf verständigten sich die Innenminister der Länder am Montagabend bei einem Treffen im sachsen-anhaltischen Wanzleben, wie Gastgeber Holger Stahlknecht sagte. Alle Ressortchefs seien sich einig, dass man in diesen Zeiten die Möglichkeiten der Abschiebehaft brauche, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Sachsen-Anhalt will dafür 30 Plätze auf dem Gelände der Erstaufnahmeeinrichtung in Halberstadt einrichten.

Sachsen ist mit den Plänen weiter und will Anfang nächsten Jahres ein Objekt in Betrieb nehmen, in dem bis zu 60 ausreisepflichtige Menschen in Gewahrsam oder Haft genommen werden können, wie der sächsische Innenminister Markus Ulbig sagte. Er bot den Ländern an, Plätze mit nutzen zu dürfen, wenn sie im Gegenzug Personal zur Verfügung stellten. Der Vorschlag werde jetzt geprüft.

In der Vergangenheit hatten etwa Brandenburg und Sachsen-Anhalt bei der Abschiebehaft kooperiert. Diese Einrichtung wurde jedoch inzwischen geschlossen.