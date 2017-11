Der Berliner Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner hat dem rbb das erste Fernsehinterview nach seiner Haftentlassung gegeben. Darin äußert er sich über die Haftbedingungen in der Türkei und die Solidarität, die ihm zuteil wurde. Das Interview wird um 19.30 Uhr in der Abendschau ausgestrahlt.

Peter Steudtner will nach seiner Haft in der Türkei weiter Menschenrechtsaktivisten unterstützen. Das sagte er der rbb-Abendschau.



Im ersten Fernsehinterview seit seiner überraschenden Freilassung vor zweieinhalb Wochen sagte Steudtner: "Wie sich das ausrichtet im nächsten halben Jahr, das weiß ich noch nicht. Das hängt sicherlich auch vom Ausgang des Prozesses am 22. November ab."