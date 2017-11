Die angeblichen Missstände an der Polizeiakademie Berlin haben in der Landespolitik eine scharfe Debatte ausgelöst. Nun gibt es neue Vorwürfe - und Forderungen seitens der Polizei-Gewerkschaft. Sie will, dass die vorgesehene Reform der Ausbildung gestoppt wird.

Die Polizeiführung habe in der Sondersitzung des Innenausschusses am Mittwoch erneut deutlich gemacht, dass sie Probleme sowie Ängste etablierter Kollegen und der Auszubildenden nicht ernst nehme, kritisierte der Sprecher. Berlin bildet derzeit dreimal soviel Nachwuchskräfte wie noch 2008 aus.

Erneut gibt es Vorwürfe wegen der Ausbildung von Berliner Polizisten: Die veränderte Lehre sei gegen Kritik und ohne Rücksicht auf abzusehende Probleme durchgeboxt worden, sagte der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Berlin, Benjamin Jendro, am Donnerstag. Jedes einzelne Element müsse nun geprüft und die Meinung des Fachpersonals gehört werden.

In einer Sondersitzung des Innenausschusses wies Polizeipräsident Klaus Kandt am Mittwoch die Anschuldigungen als nicht belegt zurück. Eine Unterwanderung seiner Behörde durch kriminelle Clans schloss er aus.

Hintergrund des Streits: Eine Klasse an der Polizeiakademie in Berlin-Spandau soll durch Gewalt, Lernverweigerung und Respektlosigkeit aufgefallen sein, viele der Schüler haben einen Migrationshintergrund. Ein Polizeischüler soll nach rbb-Informationen Kontakt zu kriminellen Clans haben. Auf der Akademie wird der Nachwuchs für den mittleren Dienst ausgebildet.

Die Polizeiakademie fällt in den Geschäftsbereich der Vize-Polizeipräsidentin Margarete Koppers. Sie hat die Strukturreform der Landespolizeischule durchgesetzt - die Schule wurde infolgedessen im Dezember 2016 zur Akadamie. Koppers äußerte sich anlässlich der Vorwürfe ähnlich wie Kandt.

Sie räumte am Mittwoch jedoch ein, dass in Berlin 33 Disziplinarverfahren eingeleitet worden seien, unter anderem wegen Täuschung in Prüfungen, Beleidigung, Körperverletzung oder Fernbleiben vom Dienst. Drei Fälle seien abgeschlossen. Sie endeten mit einem Verweis und zwei Entlassungen, so Koppers.