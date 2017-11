Deutsche und polnische Polizeibeamte laufen auch in den nächsten Jahren zusammen Streife. Am Mittwoch wurde ein Projekt verlängert, mit dem Polizisten auf den Einsatz im jeweils anderen Land vorbereitet werden.

Im Grenzgebiet zwischen Polen und Deutschland sollen weiterhin Polizisten aus beiden Ländern gemeinsam auf Streife gehen. Das Projekt " Im Tandem gegen die Grenzkriminalität " sei um drei Jahre verlängert worden, teilte das Brandenburger Innenministerium am Mittwoch mit.

Das Polizeipräsidium Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern beteiligt sich zudem an dem brandenburgischen Projekt gemeinsamer Polizeistreifen. Einen entsprechenden Vertrag unterzeichneten Brandenburgs Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke und sein Neubrandenburger Amtskollege Nils Hoffmann Ritterbusch am Mittwoch während einer Fachtagung im polnischen Kostrzyn.