Im November verschwanden zahlreiche Stolpersteine in Berlin-Neukölln, viele davon aus der Hufeisensiedlung in Britz. Bisher fehlt der Polizei jede Spur zu den Tätern oder zu den Steinen. Nun wird der Fennpfuhl mit Tauchern abgesucht.

Anfang November verschwanden mehr als ein Dutzend Stolpersteine in Berlin-Neukölln. In der Größenordnung bislang einmalig in Berlin, wie die zuständige Koordinierungsstelle für die Gedenksteine damals mitteilte. Bisher hat die Polizei weder Täter noch die Steine gefunden.

Nun hoffen die Beamten, im Fennpfuhl, einem kleinen See in Britz, fündig zu werden. Mehrere Taucher sollten dort abwechselnd ins Wasser gehen. Konkrete Hinweise gibt es nicht. Der Diebstahl sei in unmittelbarer Umgebung erfolgt, begründete der Sprecher die Suche: "Wir wollen nichts unversucht lassen."