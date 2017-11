Martina Berlin Montag, 06.11.2017 | 11:03 Uhr

Ein schönes Beispiel dafür wie jene die sich für die konservativ-seriös-gutbürgerliche Mitte halten, aufgrund eines anonymen Briefes die Integrität rechtsstaatlicher Institutionen beschädigen. Ist der RAF, den Autonomen oder sonst keinem Linkem je so gelungen. Ist Burkhard Dregger, der "Innenexperte" (Also das was man im Regierungsamt mit Verfassungsminister, Verfassungssenator beschreibt) nicht auch jener Paranoide, der auf einem Neuköllner Kinderspielplatz zwischen orientalischen Ali-Baba-Phantasiebauten mit Zwiebeldach, Halbmond, Kamel und einer Moschee nicht unterscheiden konnte oder wollte? Liebe CDU-Wähler. Nun Mal im Ernst. Es geschieht doch vor aller Augen und in aller Öffentlichkeit: Von Solchen fühlt Ihr Euch vertreten? Das ist der Respekt den Ihr sonst überall vermisst? Was bitte kann im derzeitigen Stadium ein seriöser Verantwortlicher sagen ausser: Es ist eine anonyme Anschuldigung, deren Strafbarkeit genauso geprüft werden muss wie die Behauptung die sie erhebt.