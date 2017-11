Wie die Polizei am Sonntag rbb|24 sagte, war eine Streife am Samstagnachmittag alarmiert worden, weil vom Dach eines leerstehenden Gebäudes in der Otto-Braun-Straße in Mitte ein Plakat entrollt worden war. Das Banner trug die Aufschrift "Damit die Erinnerung nicht stirbt. Opfer von Multikulti". Die Beamten berichteten zudem davon, dass vom Dach Pyrotechnik gezündet worden sei. Zeitgleich wurde ein ähnliches Plakat am Europacenter enthüllt, wie es hieß. Die Plakate seien entfernt und beschlagnahmt worden, gegen die Täter werde nun ermittelt.

Die "Identitäre Bewegung" propagiert eine Gefahr durch Migration, bei der die Bevölkerung in den Ländern Europas gegen eine "nichteuropäische ausgetauscht" werden soll. Im aktuellen Verfassungsschutzbericht wird die "Identitäre Bewegung" in Berlin und Brandenburg dem Rechtsextremismus zugeordnet.