Ein Mannschaftswagen der Berliner Polizei ist in der Rigaer Straße in Friedrichshain mit einem Steinwurf angegriffen worden. Der Täter gehörte vermutlich zur linksextremistischen Szene, deren Mitglieder seit Jahren dort für Sachbeschädigungen und Angriffe auf Polizisten sorgen.

Während des Einsatzes am Mittwochabend sollen sich nach Polizeiangaben immer wieder vermummte Menschen in der Rigaer Straße aufgehalten haben. Zudem hätten Zeugen angegeben, dass mehrere dunkel gekleidete Menschen auf einem Dach an der Kreuzung, wo der Stein flog, gestanden hätten.

Die angegriffenen Polizisten forderten einen Polizeihubschrauber an. Dessen Besatzung konnte aber niemanden mehr entdecken.