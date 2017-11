Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig beschäftigt sich am Donnerstag mit dem Fall eines mutmaßlich rechtextremen Polizisten aus Berlin. Das Land Berlin hat Disziplinarklage erhoben und will den Mann aus dem Beamtenverhältnis entfernen - ist damit bisher aber in zwei Instanzen gescheitert. Zuletzt wies das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg die Klage zurück.