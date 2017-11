Türkei versus "Terror-Unterstützer" - Prozess gegen Steudtner und Mitstreiter fortgesetzt

22.11.17 | 09:00 Uhr

In Abwesenheit der meisten Angeklagten ist in Istanbul der Prozess gegen den Berliner Menschenrechtler Peter Steudtner und seine Mitstreiter fortgesetzt worden. Neun Bundesbürger sitzen noch immer in türkischer Haft, darunter der Journalist Deniz Yücel.

Der Prozess gegen den deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner und andere Aktivisten ist am Mittwoch in Abwesenheit der meisten Angeklagten in Istanbul fortgesetzt worden. Insgesamt sind elf Menschenrechtler wegen des Vorwurfs der Unterstützung einer Terrororganisation angeklagt, darunter Steudtner, der Schwede Ali Gharavi, die Vorsitzende der türkischen Amnesty-Sektion, Idil Eser, und der türkische Präsident der Menschenrechtsorganisation, Taner Kilic. Kilic sitzt in Izmir unter Terrorverdacht in Untersuchungshaft und wurde per Video in den Gerichtssaal in Istanbul geschaltet. Ihm werden Verbindungen zur Gülen-Bewegung vorgeworfen, Amnesty nannte die Vorwürfe absurd.

Steudtner kam Ende Oktober frei

Alle Angeklagten bis auf Kilic waren bei der ersten Verhandlung am 25. Oktober freigelassen worden. Steudtner und Gharavi verließen am folgenden Tag das Land und werden auch nicht an der neuen Anhörung am Mittwoch teilnehmen. Mit Ausnahme von Kilic waren die Angeklagten Anfang Juli bei einem Workshop auf der Insel Büyükada bei Istanbul festgenommen worden. International stößt der Prozess weiter auf scharfe Kritik. Steudtner hatte in seinem ersten Fernsehinterview nach seiner Freilassung im rbb erklärt, dass er sein zukünftiges Engagement in der Türkei auch vom Ausgang des Prozesses abhängig machen werde. Der Berliner war nach einer Vermittlung von Altkanzler Gerhard Schröder freigekommen. Über die Haftbedingungen in der Türkei sagte Steudtner, er sei sehr respektvoll behandelt worden.

Noch neun Deutsche aus politischen Gründen in Haft

Die Inhaftierung Steudtners und weiterer Deutscher in der Türkei hat die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara schwer belastet. Nach Angaben des Auswärtigen Amts sind in der Türkei aus politischen Gründen noch neun Bundesbürger inhaftiert, deren Freilassung die Bundesregierung fordert. Die bekanntesten sind der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel sowie die Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu. Yücel wartet seit fast neun Monaten in Untersuchungshaft auf die Anklage. Der Prozess gegen Tolu läuft.



Sendung: Inforadio, 22.11.2017, 08.00 Uhr