Zum einjährigen Bestehen der Bürgerinitiative Pulse of Europe haben in Berlin zahlreiche Menschen für mehr Zusammenhalt in der EU demonstriert. Bei nasskaltem Herbstwetter kamen nach Angaben der Veranstalter am Samstag bis zu 300 Teilnehmer mit blauen

Europafahnen und Luftballons auf den Washingtonplatz am Hauptbahnhof.