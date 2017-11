Audio: rbb | 08.11.2017 | Jan Menzel

Kritik aus den eigenen Reihen - SPD-Fraktionschef Saleh kassiert heftigen Rüffel

Wichtige Termine werden verpasst, Arbeit bleibt liegen, das Team ist zerstritten: 14 Mitglieder der SPD-Fraktion in Berlin haben ihrem Chef Raed Saleh heftige Vorwürfe gemacht. Er ist nicht der erste, der nach der Wahlschlappe eine Abfuhr kassiert.



Der Vorsitzende der Berliner SPD-Fraktion, Raed Saleh, ist aus seiner eigenen Partei scharf angegriffen worden. In einem mehrseitigen offenen Brief werfen 14 hochrangige SPD-Mitglieder Saleh vor, er drücke sich vor anfallender Arbeit, fehle bei wichtigen Sitzungen und Terminen und löse Konflikte nicht.



Unterzeichnet haben den Brief mehr als ein Drittel der Fraktionsmitglieder, darunter die drei stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Susanne Kitschun, Andreas Kugler und Clara West.

"Es ist unzumutbar"

Die Verfasser werfen Saleh in freundlichem, aber unmissverständlichem Ton zahlreiche Versäumnisse vor, unter anderem bei der Organisation: So würden Stellvertreter nicht informiert, wenn Saleh Termine nicht wahrnehme, Terminanfragen würden "häufig im Nichts enden". "Es ist unzumutbar, dass Abgeordnete der Fraktion teilweise wochenlang oder ganz ohne Antwort bleiben", heißt es in dem Brief. Saleh selbst kümmere sich zwar viel um seinen Wahlkreis - bei Senatssitzungen sei die Fraktion aber "wiederholt nicht vertreten".



Die Öffentlichkeitsarbeit sei zugleich dürftig, der Facebook-Auftritt vernachlässigt: "Aus den Plenarsitzungen findet man allein Deine Reden. Ansonsten scheint kein Thema und kein Mitglied der Fraktion wichtig genug zu sein, um öffentlich stattzufinden."

"Kollegen im Regen stehen gelassen"

Überhaupt unterstütze Saleh seine Genossen nicht ausreichend, heißt es. Es reiche nicht, wenn sich Saleh Beschwerden, zum Beispiel mit den Koalitionspartnern, nur anhöre: "Die betroffenen Kolleginnen und Kollegen dürfen nicht im Regen stehen gelassen werden." Zuletzt habe Saleh den Regierenden Bürgermeister allein gelassen. "Zu guter Führung gehört für uns auch, dass Du Dich unmittelbar und klar positionierst, wenn Kolleginnen und Kollegen den Rücktritt von Michael Müller fordern", kritisieren die Verfasser.



Aber auch inhaltlich bringe Saleh die Fraktion nicht weiter. "Ob Mieten und Wohnungsbau, Bürgerdienste und Verwaltung, Bildungspolitik und Schulsanierung, soziale und innere Sicherheit, Verkehr - wir wissen längst, welche Themen wir angehen müssen. Aber wir kommen oft nicht über den Status hinaus, allein die Defizite zu beschreiben." Debatten würden nur oberflächlich geführt, "viel zu selten münden diese Debatten aber in ein konstruktives Ringen um Lösungen".

Auch Müller unter Beschuss

Mit dem Brief an Saleh verschärft sich der parteiinterne Streit in der Berliner SPD. Erst vor Kurzem hatten zwei Abgeordnete den Rücktritt von Michael Müller gefordert. Zur Begründung verwiesen sie unter anderem auf die jüngsten Wahlniederlagen und den Volksentscheid zum Weiterbetrieb des Flughafens Tegel. Bei der Bundestagswahl waren die Sozialdemokraten mit einem Stimmenanteil von 17,9 Prozent auf ein historisches Tief abgesackt. Gleichzeitig stimmte die Mehrheit der Bürger beim Volksentscheid Tegel für die Offenhaltung des Airports - die SPD-geführte Landesregierung ist jedoch gegen den Weiterbetrieb.

