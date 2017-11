zukunft Berlin Donnerstag, 23.11.2017 | 14:39 Uhr

Neuwahlen in diesem Bundesland könnten helfen die Verhältnisse zu klären.

Die AFD entzaubert sich dann von selbst und die anderen Parteien denken dabei vielleicht auch einmal an die ja so traurige Landesbevölkerung und offerieren dieser eine Zukunft zum Beispiel ohne Braunkohleabbau.