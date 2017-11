Eine Auszeichnung für die "Bemühungen um die innere Einheit und Integration in Deutschland" - das ist der Regine-Hildebrandt-Preis. In diesem Jahr geht die Ehrung an eine Lernwerkstatt und eine integrative Sport- und Bildungsschule.

Rund 40 Initiativen bundesweit hatten sich nach SPD-Angaben um den jährlich vergebenen Preis beworben, der an die frühere SPD-Politikerin Regine Hildebrandt erinnert, die für ihr soziales Engagement den Spitznamen "Mutter Courage des Ostens" trug und am 26. November 2001, also am Sonntag auf den Tag vor 16 Jahren, im Alter von 60 Jahren starb.