Die rot-rot-grüne Berliner Landesregierung will in den kommenden beiden Jahren fast eine halbe Milliarde Euro mehr ausgeben als bislang geplant. Das sieht der Doppelhaushalt vor, auf den sich SPD, Linke und Grüne am Mittwoch geeinigt haben.



Das zusätzliche Geld soll unter anderem für die bessere Bezahlung von allen etwa 6.000 Grundschullehrern in der Hauptstadt ausgegeben werden. Die Koalition will hier dem Vorbild Brandenburgs folgen. Die meisten sollen dafür nicht extra Fortbildungen absolvieren müssen. Anders ist das für Lehrer unterer Klassen mit DDR-Ausbildung vorgesehen. Sie sollen Fortbildungen besuchen müssen, um ebenfalls mehr Geld zu bekommen. Die Finanzverwaltung muss den Weg noch prüfen. Die Koalition will außerdem unter anderem, dass Quereinsteiger an Schulen besser betreut werden und diese zwei Stunden weniger pro Woche unterrichten. Eine Zulage erhalten sollen Lehrer an Brennpunktschulen mit mehr als 75 Prozent Kindern aus Familien mit geringem Einkommen.

SPD-Fraktionschef Raed Saleh bekräftige die Pläne, "den Weg der Gebührenfreiheit von der Kita bis zur Uni" fortzuführen. Man werde ab 2019 "schrittweise die Abschaffung der Hort-Gebühren im offenen Ganztagsbetrieb und die Abschaffung der Bedarfsprüfung in den Blick nehmen".