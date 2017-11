Senatorin appelliert an neue Bundesregierung

Die Berliner Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) appelliert an eine neue Bundesregierung, dem Bund Zuschüsse zur Schulbildung in den Ländern zu erlauben. Den Stand der Sondierungsgespräche zum Kooperationsverbot wolle sie nicht bewerten. "Aber es wäre schwach, wenn in den Sondierungsgesprächen keine klare Aussage pro Abschaffung getroffen werden würde", teilte Scheeres laut dpa-Meldung vom Samstag auf Anfrage mit. "Grüne und FDP hätten dann einiges zu erklären."

Nach dem Kooperationsverbot sind für Bildungsfragen die Länder zuständig, der Bund darf sich nicht einmischen. Es gibt aber einige Ausnahmen, etwa im Bereich Hochschulen und Wissenschaft. Vor Kurzem wurde zudem das Grundgesetz geändert, um Bundeshilfen für finanzschwache Kommunen zur Schulsanierung zu ermöglichen.

Mehrere Länder machen nun Druck, um eine weitere Lockerung des Kooperationsverbots zu erreichen. In der ersten Sondierungsrunde für eine neue Bundesregierung kamen Union, FDP und Grüne überein, bis 2025 für Bildung und Forschung mehr als zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes auszugeben. Ob sie das Kooperationsverbot lockern oder abschaffen wollen, ließen sie offen.