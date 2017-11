Rechter Versandhandel in Lindenau

"OPOS Records ist sicherlich einer der Big Player in der rechtsextremistischen Vertriebsszene", sagt Michael Hüllen vom Verfassungsschutz Brandenburg. "Die beiden größten Vertriebe OPOS Records und PC Records in Deutschland kommen auf einen Umsatz von mehren hundertausend Euro."

Lindenau ist eine beschauliche Gemeinde im Süden Brandenburgs, 750 Menschen wohnen hier. Ein Neonazi ist mit seinem Musik- und Kleider-Vertrieb "OPOS" aus Dresden in den Ort gezogen. Für den Verfassungsschutz ist das ein Alarmsignal.

Brandenburgs rechtsextreme Szene ist nach wie vor sehr aktiv. Die Zahl rechter Aufmärsche ist dem Innenministerium zufolge in diesem Jahr deutlich gestiegen. Ein Trend, der sich besonders in einer Stadt zeigt.

Rechte Aufmärsche in Brandenburg nehmen zu

Seit 2014 versuchte OPOS-Eigentümer Sebastian Raack im Amtsbereich von Ortrand Häuser zu kaufen. Nach zwei Fehlversuchen ersteigerte er das "Deutsche Haus" in Ortrand, im Nachbarort Lindenau zudem die Parkgaststätte. Er ließ die Gasstätte zu einem Eventcenter umbauen und organisiert gemeinsam mit dem örtlichen Jugendclub zahlreiche Partys.

Sebastian Raack ist an der Zapfanlage auf der Facebook-Seite der Gemeinde zu sehen. Er trägt ein "Europas Front steht"-Shirt beim Aufstellen des 650-Jahre-Gemeindeschildes. Auch der Fußballverein zeigt nicht nur Tor und Torjubel, sondern zeigt zum Schluss auf ihn und seine Modemarke Greifvogel.

Brandenburg aktuell will mit Sebastian Raack über sein Engagement in Lindenau sprechen. Der will die Fragen weder mündlich noch schriftlich beantworten. Er schickt stattdessen einen Kameraden zum Filmen vor. Auch Gemeindevertreter und Bürgermeister wollen nicht vor der Kamera reden. Von seinen rechtsextremen Aktivitäten wollen sie lieber nichts wissen.

Michael Hüllen vom Verfassungsschutz erklärt, seine Behörde kenne Raack als langjährigen Aktivisten der rechtsextremistischen Szene: "Er ist sehr tief in die Szene eingetaucht. Er ist ein ehemaliges "Blood and Honour"-Mitglied. Das geben unsere Daten her. Er ist einer der Finanziers der rechtsextremistischen Szene."