Ob bei der Polizei, im Ordnungsamt oder in der Schule – mit einer Plakatkampagne will der Berliner Senat die tägliche Leistung der Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst würdigen. Die Kampagne soll auch ein Zeichen gegen zunehmende Gewalt und Respektlosigkeit setzen.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, den Mitarbeitern des Öffentlichen Dienstes den Rücken zu stärken. Das sei notwendig, denn das Klima in der Stadt werde rauer, sagte Geisel am Dienstag dem rbb. "Die verbale und physische Gewalt gegenüber Mitarbeitern des Öffentlichen Dienstes nimmt schon zu - und es ist jetzt Zeit, 'Stopp' zu sagen."

Geisel äußerte sich aus Anlass der Senatskampagne "Zeit, einfach mal Danke zu sagen", die am Dienstag anläuft. In Videos und auf Plakatwänden werden dabei Mitarbeiter des Öffentlichen Dienstes und deren Leistungen vorgestellt. Auf zwölf Plakatmotiven dankt der Senat etwa Polizisten dafür, dass sie das Nachtleben in Friedrichshain sicherer machen, Ordnungsamtmitarbeitern, dass sie Anwohnerparkplätze freihalten, oder Feuerwehrleuten, dass sie jeden Sommer brennende Mülltonnen löschen.