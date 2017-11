Helmut Krüger Potsdam Dienstag, 07.11.2017 | 10:06 Uhr

Wer sich Fotos aus sämtlichen Zeiten anschaut, wird erkennen, dass es eigentlich nie anders war. Nur bei den Hauptverkehrsstraßen gab es komfortable Fahrbahnen, allerdings auch nur deshalb, weil die Fahrzeugfrequenz nur ein Bruchteil der heutigen war. Im Grunde genommen sind alle Schadensberichte, gleich wie sie computermäßig dann klassifiziert werden, nur ein Beleg dafür, dass ein weiterer Neubau von Straßen unverantwortlich ist, weil es schon angesichts des heutigen Straßennetzes gar nicht möglich ist, diese in einem akzeptablen Zustand zu halten.



Auch Ingenieure tendieren deshalb zur Auffassung, dass Instandhaltung vor Neubau gehen müsse. Doch es ist eben für Partei-Werbeprospekte immer noch erfolghaschender, rot-weiße-Bänder durchzuschneiden, als eine Fahrbahn endlich in akzeptablen Zustand zu präsentieren, weil das ohnehin jeder so erwartet. Dieser "psychische Knoten" sollte aufgelöst werden.