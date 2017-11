Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf zumindest will gegen das Urteil keine Beschwerde einlegen. Bezirks-Baustadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) sieht den Innensenator in der Pflicht: "Es gibt ja in allen Bezirken solche Veranstaltungen, das gibt es auf Straßenland, auf Grünanlagen, und es wäre sicherlich fatal, wenn das jeder Bezirk und jede kleine Verwaltung für sich entscheidet, wie man damit umgeht", sagte Schruoffeneger dem rbb. "Da braucht es dann schon ein Gesamtkonzept für die Stadt. Jetzt muss sich die Senats-Innenverwaltung überlegen, wie sie damit umgeht."

Innensenator Geisel äußerte sich nach der Gerichtsentscheidung am Dienstag zunächst nicht zu dem Thema. Sein Sprecher teilte schriftlich mit, an der grundsätzlichen Haltung des Senators habe sich nichts geändert. Die lautet: "Kosten für die Sicherheit müssten immer von verschiedenen Schultern getragen werden. Das gilt auch für privat organisierte Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkte."

Der Bezirk Charlottenburg hat an dem betreffenden Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg mittlerweile selbst Poller aufgestellt, um den Streit zu entschärfen. Die Kosten lägen im niedrigen fünfstelligen Beriech, sagt Schruoffeneger: "Nix, was großartig skandalös wäre. Aber es ist eben eine sehr grundsätzliche Entscheidung, weil wenn man das jetzt für alle öffentlichen Veranstaltungen und Straßenfeste zu Ende denkt, dann kommt da ganz schön was zusammen."

Der Berliner Schaustellerverband findet das Urteil erfreulich. Bewerten will er es nicht, lässt baer auf rbb-Anfrage ausrichten, die Gespräche dazu mit Bezirk und Senat seien harmonisch.

Anlass für die Entscheidung des Verwaltungsgerichts war die Klage des Betreibers des Marktes vor dem Charlottenburger Schloss. Der wollte nicht für nachträglich angeordnete zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen bezahlen - und bekam Recht.