In Berlin-Friedrichshain haben am Samstagabend 1.300 Teilnehmer mit einer Kundgebung an den linken Aktivisten Silvio Meier erinnert. Er war vor genau 25 Jahren gestorben. Zu dem Gedenken aufgerufen hatten Berliner Antifa-Gruppen. Zuvor hatte es bereits im U-Bahnhof Samariterstraße eine Mahnwache gegeben.

Wie ein Polizeisprecher rbb|24 auf Anfrage sagte, verlief die Demonstration ersten Erkenntnissen zufolge weitgehend friedlich. Lediglich der Einsatz von Pyrotechnik wurde beanstandet.