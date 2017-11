Schlechtestes Bundestagswahlergebnis aller Zeiten, schwieriger Start in die Koalition - und öffentlicher Streit in allen Ecken - die Berliner SPD kommt nicht zur Ruhe. Auf dem Landesparteitag bittet der Chef Michael Müller um Besinnung aufs Wesentliche - viele Delegierte haben die Kämpfe ebenfalls satt.

Termine werden verpasst, Arbeit bleibt liegen, das Team ist zerstritten: 14 Mitglieder der SPD-Fraktion in Berlin haben ihrem Chef Raed Saleh heftige Vorwürfe gemacht. Dieser will nun das Gespräch suchen - reuig zeigte er sich jedoch nicht.

Die beiden SPD-Abgeordneten Dennis Buchner und Sven Kohlmeier hatten dem Parteichef und Regierenden via Internet den Rücktritt nahegelegt. Vor wenigen Tagen wurde dann ein Brandbrief von 14 der 38 SPD-Abgeordneten gegen ihren Chef Raed Saleh öffentlich: Darin kritisierten sie seine Arbeit und Führungsstil; es gebe in der Fraktion kaum Diskussionskultur sowie eine funktionierende Zusammenarbeit mit Partei und Senat.

Die in Berlin mit Linkspartei und Grünen regierenden Sozialdemokraten hatten am 24. September mit 17,9 Prozent der Zweitstimmen ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren. Zudem verlor der Senat den Volksentscheid über eine Offenhaltung des Flughafens Tegel, die unter anderen Müller ablehnt.

Saleh bezeichnete in seiner Rede die Lage der SPD als ernst. "In vielen Kiezen haben wir den Charakter als Volkspartei verloren. Das Vertrauen in uns, in die SPD ist beschädigt. Dafür tragen wir alle Verantwortung", sagte er. An Müller gewandt erklärte er: "Partei, Senat und Fraktion müssen gemeinsam an der Sache orientiert anpacken, um uns gemeinsam aus diesem Tal herauszuführen. Lasst es uns anpacken."

Müller mahnte, auch über ein Thema zu reden, dass bei Parteitagen der SPD nicht immer ganz oben steht. "Ich will, dass die Berlinerinnen und Berliner sich in unserer Stadt sicher fühlen und ich will darüber in meiner Partei offen reden können - ergebnisoffen über die Instrumente dazu." In der Debatte darüber sei auch Kritik an ihm willkommen.

Geplant sind unter anderem mehr Mitarbeiter bei den Ordnungsämtern, außerdem will sich die SPD zur Videoüberwachung öffentlicher Plätze bekennen - diese beiden Punkte stehen in einem Leitantrag, der auf dem Parteitag verabschiedet werden soll.

Die Konkurrenten Müller und Saleh waren in den vergangenen Wochen zum Teil scharf aus der Berliner SPD kritisiert worden. Die Vorsitzende der Berliner Jusos, Annika Klose, attestierte der Partei daraufhin ein "Männerproblem" zu haben.

In der rbb-Abendschau sagte Klose, die Basis sei sehr genervt von dieser Auseinandersetzung. Die inhaltliche Neuausrichtung der SPD müsse nun im Mittelpunkt stehen - aber auch über personelle Erneuerungen müsse gesprochen werden. Sowohl Müller als auch Saleh hätten "Probleme, in der SPD so richtig anzukommen".

Mit Informationen von Jan Menzel