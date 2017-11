SPD-Landesparteitag in Potsdam - Neuer SPD-Generalsekretär Stohn will Gräben schließen

18.11.17 | 17:12 Uhr

Mit 70,4 Prozent ist Erik Stohn zum neuen SPD-Generalsekretär in Brandenburg gewählt worden. Nach dem Kreisreform-Debakel müssten nun die Gräben geschlossen werden. Landeschef Woidke betonte, auf die Reform nicht ganz verzichten zu wollen.

Der 33 Jahre alte Landtagsabgeordnete Erik Stohn ist neuer Generalsekretär der SPD im Land Brandenburg. Auf einem Parteitag am Samstag in Potsdam stimmten 70,4 Prozent der knapp 130 Delegierten für den Juristen, wie die Partei mitteilte. Stohn folgt auf Klara Geywitz, die nach der Absage der Kreisreform ihr Amt niedergelegt hatte. Geywitz war zuletzt 2016 wiedergewählt worden - allerdings mit nur 60,8 Prozent der Stimmen.

Stohn erklärte in seiner Rede, er wolle die Gräben in der Landespartei nach dem Kreisreform-Debakel schließen. Er wolle nicht Diskussionen abschaffen, aber Gemeinsamkeiten stärken. Die Brandenburger SPD solle sich mehr Zeit für Regionalkonferenzen nehmen und mehr Präsenz in der Fläche zeigen. Der Fahrplan sei jetzt klar, sagte der 33-Jährige dem rbb. Man setze auf die Kernthemen, die die Bürgerinnen und Bürger im Land bewegten: Investitionen, Infrastruktur, Bildung und Kita. Auch das Thema Digitalisierung müsse voran kommen.

Woidke will an Zielen der Kreisreform festhalten

Nach der gescheiterten Kreisreform kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) an, die berlin-ferneren Kommunen wieder stärker in den Fokus nehmen zu wollen. Auch in der Fläche müsse es eine gut funktionierende Verwaltung geben, sagte Woidke auf dem Landesparteitag der SPD am Samstag in Potsdam. Trotz der gescheiterten Reform müssten deren Ziele erreicht werden. Dieser Weg werde aber nicht einfacher, so der Ministerpräsident. Die rot-rote Koalition wollte eigentlich mehrere Kreise und kreisfreie Städte zusammenlegen und so die Verwaltung straffen. Wegen des Widerstands der Kommunen wurde das Projekt aber gestoppt.

Einheitlicher Tarif für Pflege gefordert

Nach der Absage der Kreisreform sind die Umfragewerte für die Brandenburger SPD auf ein Rekordtief gefallen. Angesichts der sinkenden Zustimmung forderte Woidke seine Parteigenossen auf, sich noch stärker um die Alltagssorgen der Bürger zu kümmern. "Gerade in Zeiten, wo Rechtspopulisten auf dem Vormarsch sind, müssen wir den Menschen zeigen, dass wir – die Brandenburg SPD – ihre Ängste und Sorgen ernst nehmen", so Woidke. Das tue weder die CDU noch die AfD. Woidke warnte, die AfD löse kein einziges Problem im Land, sondern schaffe "mit ihrem unverhohlenen Rassismus und Rechtsextremismus nur Probleme". Damit gefährde die AfD die Entwicklung Brandenburgs. Auf dem Landesparteitag hat sich Woidke auch für einen einheitlichen Tarifvertrag in der Pflege ausgesprochen. Es sei "nicht nachvollziehbar, dass Menschen, die diese körperliche und auch mental schwierige Aufgabe übernehmen, teilweise so schlecht bezahlt sind", sagte er. Zudem sei es nicht verständlich, dass jemand, der in Berlin arbeite, schlechter bezahlt werde als jemand in Brandenburg.

Sendung: Brandenburg Aktuell, 18.11.2017, 19.30 Uhr