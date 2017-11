Die Stadtverordnetenversammlung von Forst (Lausitz) will am Mittwochabend über die Abwahl des Bürgermeisters Philipp Wesemann (SPD) entscheiden. Grund für die Abstimmung in der südbrandenburgischen Kleinstadt ist, dass Wesemann bereits seit rund einem Jahr krankgeschrieben ist. Damit der Abwahl-Antrag erfolgreich ist, braucht es eine Zweidrittel-Mehrheit unter den 28 Stadtverordneten. Wenn die zustande kommt, hat Wesemann laut Gesetz eine Woche Zeit, um die Entscheidung zu akzeptieren und zurückzutreten. Tut er das nicht, kommt es zu einem Bürgerentscheid.