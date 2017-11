Neuen Schätzungen zufolge wird das Land Berlin im laufenden Jahr rund 370 Millionen Euro mehr an Steuern einnehmen, als noch vor wenigen Monaten angenommen. Auch in den darauf folgenden Jahren dürfte die Kasse gut gefüllt sein.

Berlin nimmt in diesem Jahr voraussichtlich 370 Millionen Euro mehr an Steuern ein, als die Senatsverwaltung für Finanzen in ihrem Halbjahresbericht geschätzt hatte. Das ist das Ergebnis der neuen Berechnungen des Arbeitskreises Steuerschätzung, die Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) am Donnerstag vorgestellt hat. Gegenüber der Steuerschätzung im Mai erhöht sich das Plus sogar auf 826 Millionen Euro. 2016 hatten die Steuereinnahmen bei 19,63 Milliarden Euro gelegen.