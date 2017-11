Was den Bau einer Tram zum Potsdamer Platz so schwierig macht

Das Straßenbahnnetz in Berlin soll massiv ausgebaut werden. Eines der Kernprojekte ist eine neue Strecke, die vom Alexanderplatz bis nach Steglitz führen soll. Doch so einfach ist das nicht. Kurzzeitig stand das Projekt sogar vor dem Aus. Von Oliver Noffke

Weil die Brücke nicht die nötige Tragkraft besitzt, aber essentiell für die Streckenführung ist, habe das Projekt zwischenzeitlich sogar für zwei Wochen vor dem Aus gestanden, sagte Staatssekretär Jens-Holger Kirchner (Grüne) vergangene Woche im Verkehrsausschuss des Abgeordnetenhauses. Laut Tang seien diese Zweifel allerdings ausgeräumt: "Wegen der Schwierigkeiten mit der Mühlendammbrücke wurde intern noch einmal diskutiert, mit welcher Priorität die Strecke vorangetrieben werden soll. Im Ergebnis hat diese Diskussion nichts an der Priorität der Strecke geändert."

Doch der Bau dieser Strecke wird sich nun - erneut - verzögern, denn die Mühlendammbrücke am Nikolaiviertel ist in ihrer derzeitigen Form zur Überfahrt durch Straßenbahnen ungeeignet. "Die Mühlendammbrücke muss entsprechend den bisher vorliegenden Ergebnissen der Nachrechnungsrichtlinie neu gebaut werden", teilt Matthias Tang mit, Sprecher der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz.

Vom Alexanderplatz zum Kulturforum vorbei am Kleistpark bis zum Rathaus Steglitz - diese Strecke soll nach den Vorstellungen des rot-rot-grünen Senats in einigen Jahren die Straßenbahn zurücklegen. Noch in der aktuellen Legislaturperiode bis 2021 sollen Vorplanungen und Planfeststellung für den ersten Bauabschnitt zwischen Alexanderplatz und Potsdamer Platz abgeschlossen werden und die Bauarbeiten beginnen.

Eine Straßenbahnlinie, die sowohl Hohenschönhausen und Weißensee sowie schlussendlich Steglitz und Teile von Schöneberg an die Geschäftsviertel in Mitte anbindet, würde die U2 deutlich entlasten, findetTang. Zudem sei die Kapazität der derzeit bestehenden Busroute M48 ausgeschöpft. Straßenbahnen könnten jedoch deutlich mehr Personen befördern. Zumindest auf einem ersten Bauabschnitt zwischen Spandauer Straße und Spittelmarkt würde der Autoverkehr nicht durch die neue Linie beeinträchtigt, so Tang. Er ging allerdings nicht darauf ein, wie sich eine Tram auf den Autoverkehr auf dem wesentlich schmaleren Abschnitt der Leipziger Straße zwischen Charlottenstraße und Potsdamer Platz auswirkt.

In Zusammenarbeit mit der BVG und unter Einbeziehung der Öffentlichkeit will die Senatsverwaltung nun ab 2018 einen Zeitplan erstellen. Allerdings: "Vor dem Beginn des Planfeststellungsverfahrens muss zunächst die Vorplanung aktualisiert werden." Die BVG kommentiert jegliche Ausbaupläne knapp mit dem Hinweis, dass man lediglich im Auftrag handele und Beschlossenes ausführe. Wann dies möglich sein wird, hängt nun also von einem Neubau der Mühlendammbrücke ab.