Szenario Neuwahlen 2018 - Das große Zittern um das Bundestagsmandat

23.11.17 | 12:10 Uhr

Nach den abgebrochenen Jamaika-Sondierungen sprechen sich viele für Neuwahlen aus. Gerade knapp eingezogene Abgeordnete müssten um ihr Mandat zittern. Gescheiterte hoffen nun wieder auf die Rückkehr in den Bundestag. Von John Hennig



Nicht erst seit den gescheiterten Jamaika-Sondierungen am späten Sonntagabend wird es eng für den aktuellen Deutschen Bundestag. Ungewissheit durchzieht das Regierungsviertel, in dem gerade nicht wirklich regiert werden kann. Und im Hintergrund ist die Bundestagsverwaltung auch fast 100 Tage nach der Wahl noch immer damit beschäftigt, den Ansturm durch neue Abgeordnete zu bewältigen. Denn nach den Wahlen im Herbst kamen fast 80 Politiker mehr ins Parlament, als in der abgelaufenen Legislaturperiode. Gleich 289 Leute sind neu dazu gekommen, was nicht nur bei den Stühlen zu größerem Aufwand führte, sondern auch bei der nicht-parlamentarischen Arbeit. Denn jedem Abgeordneten stehen neben der Aufwandsentschädigung und einer sogenannten Amtsausstattungspauschale auch ein möbliertes Büro von derzeit 54 Quadratmetern am Sitz des Bundestags für sich und seine Mitarbeiter zu.

Parlamentsarbeit im Bootcamp

"Die gesamte Bürostruktur wird noch hergerichtet", berichtet Hartmut Ebbing, der für die Berliner FDP erstmals in den Bundestag gezogen ist. "Anfangs haben wir eine Art Bootcamp in der Bundesgeschäftsstelle abgehalten, das fühlte sich an wie in einem Start-up", erzählt der 61-Jährige. Seit einigen Wochen würden viele der 80 neuen liberalen Abgeordneten immerhin schon mal in Übergangsbüros in der Dorotheen- beziehungsweise Schadowstraße arbeiten. Die ungeklärte Bürosituation ist für Ebbing - angesichts drohender Neuwahlen - aber derzeit weniger problematisch, als seine ungeklärte berufliche Zukunft. Denn Ebbing war bislang als selbstständiger Wirtschaftsprüfer und Steuerberater tätig. Sogenannte Übergangsgelder zurück in den alten Job gibt es erst nach einem Jahr Abgeordnetentätigkeit.

Nicht ganz Politiker, nicht ganz im alten Beruf

Insofern stehen neu in den Bundestag gewählte Parlamentarier wie Ebbing, deren Wiedereinzug bei Neuwahlen keinesfalls sicher ist, gleich doppelt vor einem Dilemma: Zum einen könnten sie ihr gerade erst erlangtes Mandat schon wieder verlieren. Zum anderen können sie sich vorübergehend nicht komplett auf ihre politische Arbeit konzentrieren und von ihrem bisherigen Beruf lösen. In Berlin und Brandenburg trifft das auf 22 von 53 Abgeordneten zu. Ebbing ist bereit, das Szenario Neuwahlen einmal durchzuspielen: "Sollte ich es dann vielleicht knapp nicht schaffen, heißt es ja nicht, dass ich sofort wieder wie bisher in meinen alten Beruf einsteige", sagt er und spricht von drohenden finanziellen Einbußen. Auch sein neuer Büroleiter, der in Berlin bislang sein Stellvertreter im Landesfachausschuss war, müsste sich dann eventuell wieder einen neuen Job suchen; ebenso wie zwei studentische Hilfskräfte.

Hartmut Ebbing ist im September erstmals in den Bundestag eingezogen. Der selbstständige Wirtschaftsprüfer wollte seine Tätigkeit eigentlich zurückfahren. Nun muss er warten.

Kampf um Listenplatz 3 droht

Ebbing hatte in Berlin den Listenplatz 3 der FDP, der letzte, der noch für den Bundestag gereicht hat. "Ich hatte in der Wahlnacht eigentlich schon mit meinem Einzug abgeschlossen. Erst gegen sechs, sieben Uhr früh bekam ich einen Anruf, dass ich es geschafft habe", erinnert sich der gebürtige Berliner. "Nun war die Nacht am vorigen Sonntag für mich genauso wie die der Wahl." Denn wieder ging Ebbing verschiedenste Gedankenspiele durch. Der Wirtschaftsprüfer klingt gefasst, als er das erzählt: "Wenn ich Dinge nicht beeinflussen kann, bin ich relativ ruhig." Aber gerade für jemanden wie ihn, der auf einem der unsicheren Mandate sitzt, bedeutet eine Neuwahl die unerträgliche Wiederholung der Ungewissheit. "Politische Arbeit hat ja generell keine Sicherheit", sagt Ebbing dazu, dem auch bewusst ist, dass gerade sein Listenplatz dann besonders im Fokus stehen würde.

Abschied aus dem bisherigen Beruf?

Er habe das Risiko gekannt, spricht von einer "bewussten Entscheidung" für die Politik, nachdem er sich die Frage gestellt habe, ob er sich das überhaupt leisten könne. Danach hat er monatelang eine Doppelbelastung von Wahlkampf und Wirtschaftsprüfung in Kauf genommen. Viele Aufträge erledigt er in den späten Abendstunden. Er sei generell ein nachtaktiver Mensch, aber "die Tage, an denen ich in den letzten Monaten vor zwei Uhr im Bett war, kann ich an einer Hand abzählen". Nun fahre er seine selbstständige Tätigkeit nach und nach zurück, um sich auf den Bundestag zu konzentrieren, erzählt Ebbing. Er wolle zwar den Kontakt zu seinen Klienten halten, "aber ich bin ja nicht konkurrenzlos". Aufträge, die er nun ablehnt, werden andere Prüfer übernehmen. Er schätze, dass sein eigentlicher Beruf noch etwa zehn Prozent seiner Arbeitszeit einnehmen werde. Vorausgesetzt, er darf im Bundestag bleiben. Ebbing sagt, er könne nur betonen, dass er sehr gern vier Jahre lang Politik auf Bundesebene machen würde, vor allem im Kulturausschuss.

Hintergrund Was kostet das? - Neuwahlen Neuwahlen wären abseits der persönlichen Schicksale auch mit einem immensen Aufwand verbunden. Das gesamte Wahlprozedere müsste wiederholt werden, man müsste vor allem Direkt- und Listenkandidaten benennen, den Wahlkampf finanziern und führen und Wahlhelfer organisieren. Genaue Kosten lassen sich nur schätzen, aber laut einem Sprecher des Bundesinnenministeriums dürfte eine Neuwahl an die 92 Millionen Euro kosten. Auf rbb|24-Anfrage bestätigten mehrere Parteien, auch mit Verweis auf die Statuten, dass sie sich nicht an den zuletzt aufgestellten Kandidaten und Listen orientieren, sondern alles komplett neu aufstellen würden.

"Ich bin immer noch im Wahlkampfmodus"

Während Hartmut Ebbing sich relativ gelassen zeigt, befindet sich Manja Schüle immer noch im Wahlkampfmodus, wie sie sagt, "organisatorisch und personell". Die Brandenburgerin, wie Ebbing eine von 262 Abgeordneten, die erstmals in den Bundestag eingezogen sind, erlebt gerade ihre ersten kompletten Sitzungstage und strotzt noch vor Anfangseuphorie. Eine neue Wahl, in der sie das gerade erst gewonnene Direktmandat in der Landeshauptstadt Potsdam verteidigen müsste, fürchte sie nicht: "Das macht mir keine Angst. Politik ist doch geliehene Macht auf Zeit", sagt sie.

Schüle ist 41 Jahre alt und im politischen Betrieb gestählt. Nach ihrem Studium arbeitete sie selbst für verschiedene SPD-Abgeordnete, war Büroleiterin des Landesministers Günter Baaske. "Für die Mitarbeiter, die nun von mir eine Chance bekommen haben, wäre die Ungewissheit sicher schlimmer, und meine Familie müsste wieder auf mich verzichten", sagt die Mutter eines Kindes. Auch Schüle arbeitet noch in einem Provisorium. Zudem wollte sie sich ein mobiles Bürgerbüro anschaffen und dachte gerade über einen Dienstwagen nach. "Aber das mit dem Leasing werde ich mir jetzt wohl noch mal überlegen", sagt sie. Ansonsten sehe sie in einer Neuwahl keine "unüberbrückbaren Probleme".



Rückkehr der Wahlverlierer?

Auf der anderen Seite eröffnen sich nun plötzlich auch wieder Möglichkeiten für eine Rückkehr in den Bundestag - für die im September abgewählten Abgeordneten. Allein in Berlin und Brandenburg betrifft das 15 Politiker, von denen die Hälfte bis zuletzt für einen Wiedereinzug kandidiert hatte. Martin Pätzold (CDU), Mechthild Rawert (SPD) und Özcan Mutlu von den Grünen nahmen Listenplätze ein, die wegen der Verluste ihrer Parteien dieses Mal knapp nicht reichten. Nun könnten sie bei möglichen Neuwahlen auf höhere Listenplätze oder Veränderungen bei der Stimmverteilung hoffen. Doch auch sie hatten seit der Wahlnacht bereits drei Monate Zeit, sich neu zu orientieren. Ihre Büros im Bundestag haben sie geräumt, ihre Mitarbeiter haben sie versucht, anderen Abgeordneten oder auf dem Arbeitsmarkt zu vermitteln. Und auch beruflich mussten sie ihre Zukunft neu planen.

Mechthild Rawert sitzt nach zwölf Jahren nicht mehr für die SPD im Bundestag. Bei der Wahl im Herbst hatte sie den ersten Listenplatz in Berlin inne, der nicht für einen Einzug ins Parlament genügte.

"Zurück in einen ganz normalen Beruf"

So erzählt der CDU-Politiker Pätzold, dass er zum 1. Januar 2018 eine neue Stelle in der freien Wirtschaft antreten wird. Um "Research and Development" gehe es da, leider gebe es keine passende deutsche Beschreibung für seinen Arbeitsplatz. Aber der 33-Jährige freut sich drauf, das ist ihm anzumerken. So richtig traurig klingt er gar nicht, dass er sich nicht mehr Abgeordneter nennen darf. "Es war eine tolle Möglichkeit, so etwas beruflich zu machen, aber nun habe ich auch tolle Möglichkeiten", sagt Pätzold. Außerdem habe er durchaus gespürt, dass er als MdB außer Dienst auf größeres Interesse auf dem Arbeitsmarkt stieß. Dort hat sich Mechthild Rawert noch gar nicht richtig umgeschaut. Die 61-Jährige aus Tempelhof-Schöneberg saß zwölf Jahre lang für die SPD im Bundestag und hatte den Listenplatz 5 in Berlin. Bei der Bundestagswahl 2013 zog der Abgeordnete Matthias Schmidt sogar noch von Platz 8 aus ein. "Es hat gar keinen richtigen Plan B gegeben", sagt Rawert nun. Sie gibt offen zu, dass sie mit einem Nichteinzug nicht gerechnet hatte. Genauso wenig, wie jetzt mit einem Scheitern der Jamaika-Sondierung. Eigentlich wollte sie sich 2018 eine neue Stelle suchen. Denn bis Ende 2023 möchte Rawert noch arbeiten, "in einem ganz normalen Beruf", auch wenn noch nicht klar sei, wo und wie. Auf eine Auszeit hätte sie noch keine Lust. "Was soll ich denn mit einer Weltreise?" Und dass sie so lange aus dem Berufsalltag raus war, möchte die studierte Sozialpädagogin auch nicht gelten lassen. "Ich war doch mehr Zeit ein normaler Arbeitnehmer als Abgeordneter."

"Kämpfe auch ohne Mandat"

Das ist bei Özcan Mutlu etwas schwieriger. Er spricht von einem enttäuschenden Wahlabend, aber auch dem "Alltag im Leben eines Politikers", dass man immer nur auf Zeit gewählt wird. Bei ihm waren das im Berliner Abgeordnetenhaus und Bundestag 18 Jahre. Davor hatte der heute 49-Jährige als Ingenieur der Nachrichtentechnik gearbeitet: "Die hat sich aber rasant entwickelt", wiegelt er eine Rückkehr in den Beruf ab. Mutlu wolle auf jeden Fall politisch aktiv bleiben. "Ich bin ein leidenschaftlicher Politiker und kämpfe auch ohne Mandat für grüne Politik", sagt er und hat sofort eine Liste mit Themen im Kopf, die seiner Meinung nach seine Aufmerksamkeit verlangen. Zuletzt war er in Istanbul, als Prozessbeobachter bei der Verhandlung gegen Peter Steudtner. "Ich war auch kurz im Urlaub, aber wirklich Zeit zum Verschnaufen hatte ich nicht." Für Neuwahlen würde er wieder zur Verfügung stehen, man müsse Verantwortung übernehmen, gerade in Zeiten, in denen eine populistische Partei im Parlament sitze. Auch Mechthild Rawert kommt nun wieder ins Grübeln: "Ich habe zuletzt mehrfach klar gesagt: In vier Jahren hätte ich nicht mehr kandidiert", sagt sie, aber nun ließe sich wieder über alles diskutieren. Und auch Martin Pätzold lässt sich einen kleinen Rückweg in die Bundespolitik offen: Der Lichtenberger sagt, er werde weiter politisch aktiv bleiben - und er werde sich im Fall von Neuwahlen seine Gedanken machen.

