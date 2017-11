Es gab Baumängel, es fehlte der Betreiber, doch jetzt können bald die ersten Flüchtlinge in das Containerdorf in Berlin-Tempelhof einziehen. Es wird auch Zeit. Denn die 17 Millionen Euro teure Unterkunft muss in etwa 18 Monaten schon wieder abgebaut werden.

In das Containerdorf am Tempelhofer Feld in Berlin ziehen Anfang Dezember die ersten Flüchtlinge ein. Wie der rbb am Dienstag vom Berliner Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten erfuhr, steht der Betreiber der Gemeinschaftsunterkunft auf dem Vorfeld des ehemaligen Flughafens jetzt fest: Die Tamaja GmbH übernimmt diese Aufgabe.

Tamaja ist bereits Betreiber der Notunterkunft in den Hangars, in der aktuell noch 170 Menschen leben. Sie sollen Anfang Dezember in das Containerdorf umziehen. Die seit mehr als zwei Jahren betriebene Notunterkunft wird dann schließen. Im Gespräch war, in einem der Hangars im Winter rund 100 Obdachlose unterzubringen.