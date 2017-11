Damit tritt Sello die Nachfolge des Stasi-Landesbeauftragten Martin Gutzeit an, der in den Ruhestand geht. Sello soll mehr Aufgaben als sein Vorgänger bekommen: Sein Tätigkeitsfeld soll nicht nur die Unterlagen der DDR-Staatssicherheit, sondern die gesamte politische und historische Aufarbeitung der SED-Diktatur umfassen.

Wolfram "Tom" Sello wurde in Meißen geboren. In der DDR engagierte sich der gelernte Maurer in oppositionellen Gruppen. 1989 war er an der Aufdeckung der gefälschten Kommunalwahlen beteiligt. Nach dem Mauerfall gehörte er zu den Besetzern der früheren Stasi-Zentrale, um dort das Archiv zu sichern.

Seit 1993 arbeitete er in der Robert-Havemann-Gesellschaft. Er war Projektleiter der Open-Air-Ausstellung zur friedlichen Revolution, die auf dem Gelände des früheren Ministeriums für Staatssicherheit zu sehen ist.