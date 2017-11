Audio: Inforadio | 17.11.2017 | Dominik Lenz

Umweltminister beraten sich - Wie weiter mit dem Wolf?

17.11.17 | 11:41 Uhr

Beim Thema Wolf scheiden sich die Geister: Die einen sehen ihn als gefräßigen Weidetierteufel, die anderen als schützenswerten Exoten. Am Freitag beraten die Umweltminister von Bund und Länder darüber, ob und wann Wölfe geschossen werden dürfen.

Die Umweltminister von Bund und Ländern beraten sich am Freitag in Potsdam. In der Herbstkonferenz geht es neben dem Klimaschutz um den Umgang mit Wölfen in Deutschland. Die Tiere fühlen sich in Brandenburg wieder heimisch und stehen unter strengem Artenschutz. Die Minister werden sich mit der Frage beschäftigen, wann der Wolf eine Gefahr ist und geschossen werden darf. Denn betroffene Landwirte fordern schon länger strenge Maßnahmen gegen die Tiere, weil die Wölfe immer wieder Weidetiere wie Schafe reißen. Umweltschützer berufen sich dagegen auf den Artenschutz.

Der Graben von Wolfsschützern und -gegnern ist tief

Wie tief der Graben zwischen Wolfsschützern und –gegnern ist, zeigte ein Papier des Bundesamtes für Naturschutz, das noch vor der Konferenz veröffentlicht wurde. Darin enthalten ist die Empfehlung, einen Wolf nur dann zum Abschuss freizugeben, wenn der sich aggressiv gegen den Menschen verhält, nicht aber, wenn er sich Siedlungen oder Weidetieren nähert. Der Landesbauernverband sprach von einer Kriegserklärung an die Weidetierhalter. Entsprechend groß sind die Erwartungen an die Umweltministerkonferenz. Unter anderem geht es in der Herbstkonferenz in Sachen Klimaschutz um die Folgen des Dieselskandals und darum, wie man die Luftqualität in den Städten verbessern kann. Beschlüsse sind jedoch unwahrscheinlich, weil es noch keine neue Bundesregierung gibt.

Der Wolf sorgt für Zündstoff in Brandenburg

Der Wolf galt 150 Jahre lang als ausgerottet in Deutschland. Seit der Jahrtausendwende breitet er sich von Polen kommend über Sachsen und Südbrandenburg wieder aus. Sie sind streng geschützt: Ihr Abschuss gilt wie bei Luchsen und Greifvögeln als Wilderei und ist strafbar. Seit 2016 können in Brandenburg jedoch Wölfe, die jede Furcht vor Menschen verloren haben und sich nicht durch Spezialzäune an Viehweiden abschrecken lassen, nach einer konkreten Einzelfallprüfung in den Landkreisen legal geschossen werden. Immer wieder werden in Brandenburg aber Wölfe auch illegal mutwillig getötet. Erst Anfang November war bekannt geworden, dass ein Jäger bei einer Gesellschaftsjagd in der Nähe von Potsdam eine Wölfin erschossen hatte. Die Polizei ermittelt gegen den aus Dänemark kommenden Mann. Der Jagdleiter hatte Anzeige gegen ihn erstattet. Die genaueren Umstände sind in diesem Fall noch unbekannt.



Mehr als 20 Rudel in Brandenburg

Im August war im Landkreis Oder-Spree der insgesamt zehnte Wolf tot aufgefunden worden, der seit 1991 in Brandenburg tatsächlich illegal erlegt wurde. Die Wölfin war - das ergab die Obduktion - erschossen worden. Die Polizei ermittelt hier gegen Unbekannt. In Deutschland leben nach Schätzungen zurzeit rund 500 bis 600 Wölfe. Sie sind vor allem in der Lausitz in Brandenburg und in Sachsen wieder heimisch. Aktuell streifen mehr als 20 Wolfsrudel durch Brandenburg. Das sind schätzungsweise 200 Tiere. Mit Informationen von Dominik Lenz