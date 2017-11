Petersilie am Straßenbaum, das Salatbeet auf der Holzpalette neben den Mülltonnen und die Kartoffeln im Buddelkasten: Urban Gardening ist angesagt in Berlin. Das Abgeordnetenhaus will das Ganze jetzt professionell angehen - jedenfalls einige Fraktionen.

Berlin soll nach dem Willen der grünen und der beiden roten Regierungsfraktionen einen Ansprechpartner fürs Gärtnern in der Stadt bekommen. In Berlin und anderen Bundesländern entstünden seit einigen Jahren neue, gemeinschaftliche Gartenformen, erklärten SPD, Linke und Grüne am Donnerstag im Abgeordnetenhaus.

Sie forderten den Senat nun auf, einen festen Ansprechpartner für solche Projekte zu schaffen. Der Antrag dafür wurde im Abgeordnetenhaus allerdings kontrovers diskutiert.

"Wir wollen eine lebenswerte, grüne Stadt haben", sagte Turgut Algut von den Grünen. Berlin werde mit diesem Ansatz Vorbildern wie dem so genannten Urban Gardening in New York und in Stuttgart folgen. So habe New York eine Stelle für Gemeinschaftsgärten, die der Parkbehörde untersteht.