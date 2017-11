Martina Berlin Mittwoch, 08.11.2017 | 18:48 Uhr

Ähem. Scheint mir ein zumindest bedenklicher Schluss der Hochschule: Die Praktikantin habe "nicht gegen die Prüfungsordnung verstossen" Ich glaube kaum das der Tatbestand des Verrats von Dienstgeheimnissen abschliessend in der Prüfungsordnung einer Hochschule behandelt ist. Würde ich mir als Verwaltung wünschen die sie dereinst beschäftigt.

Sowie als Bürger, dessen Angestellte sie dann ist. Kann ich also nur hoffen, das die damit betrauten in Kenntnis aller Umstände umsichtig entscheiden, ob an diesem Punkt die Karriere einer sehr jungen Frau bereits beendet ist. Zumal sie mit einer "WhatsApp-Gruppe" Dienstgeheimnisse in einen völlig unkontrollierbaren Datenpool hinein veröffentlichte und nicht nur in die Gruppe. Mit 20 kann man schon Mal so dumm sein. Hab ich zunächst vertrauen das sauber ausermittelt wird, wem sie warum die Informationen schickte. Ist auch nur einer der Betroffenen darunter, schätze ich ihr Lage nicht so optimistisch ein. Öffentliche Verwaltung braucht Vertrauen.