Die Initiative für ein Volksbegehren für mehr Videoüberwachung in Berlin schätzt, dass sie bislang rund 10.000 Unterschriften gesammelt hat. Weil mehrere unterschiedliche Initiativen sammeln, sei eine genauere Angabe nicht möglich, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann am Donnerstag dem rbb.

Ziel der Initiative ist es, 50 Orte mit vielen kriminellen Vorfällen und 300 Fahrradabstellplätze rund um die Uhr per Video zu überwachen lassen. Unterstützt wird sie dabei von der CDU.

Der rot-rot-grüne Senat fährt nach den Worten von Innensenator Andreas Geisel (SPD) bislang eine eigene Strategie - aus mehr Polizeipräsenz und Videoüberwachung an kriminalitätsbelasteten Orten. Am Alexanderplatz wird beispielsweise in den nächsten Monaten einen feste Polizeiwache eröffnet. Kameras werden nur zu bestimmten Anlässen aufgestellt.

Aber auch innerhalb der Koalition wird inzwischen diskutiert, mehr Videoüberwachung in Berlin zuzulassen. Vor allem die Linken sind bislang aber dagegen.

Mit Informationen von Ute Schuhmacher