Zum Volkstrauertag haben Vertreter der deutschen Verfassungsorgane der Toten von Krieg und Gewaltherrschaft in Berlin gedacht. Am Sonntagmittag legte der amtierende Bundesratspräsident und Regierende Bürgermeister Berlins, Michael Müller (SPD), an der Zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik, der Neuen Wache an der Berliner Prachtstraße Unter den Linden, einen Kranz nieder.