Die Berliner Polizei überprüft die Vorwürfe gegen Schüler der Polizeiakademie im Bezirk Spandau. In einer anonymen Audio-Datei, die in der vergangenen Woche an Polizeipräsident Klaus Kandt übermittelt wurde, hatte ein Ausbilder über unhaltbare Zustände geklagt. Die Zeitung "Die Welt" hat über die Aufnahme berichtet. Demnach spricht der Ausbilder von Leistungsverweigerung, Hass und Gewalt in einer Klasse mit vielen Polizeischülern ausländischer Herkunft.

An der Echtheit der Aufnahme bestehe kein Zweifel, sagte Polizeisprecher Thomas Neuendorf am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Wir werden uns die Schule genauer anschauen, mit Schülern und Auszubildenden sprechen, was dort für Missstände herrschen" so der Sprecher. Allerdings hätte man sich gewünscht, dass sich der Ausbilder direkt an seine Vorgesetzten wendet. Die Behördenleitung hat Neuendorf zufolge inzwischen ein Gespräch mit dem Ausbilder geführt, den Angaben des Mannes werde jetzt nachgegangen.