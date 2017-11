Todestag am 21. November 1992

Eine Straße in Berlin-Friedrichshain ist nach Silvio Meier benannt, es gibt eine Gedenktafel für ihn und auch ein Preis wird in seinem Namen vergeben wird: Am 21. November 1992 wurde der Linksaktivist von Neonazis getötet. Er hatte sich wegen eines Aufnähers eingemischt.