Die Zahl der gestohlenen "Stolpersteine" in Berlin-Neukölln hat sich offenbar auf 16 erhöht. Nach Angaben einer Mitarbeiterin der Koordinierungsstelle Stolpersteine Berlin haben Anwohner in Neukölln am Mittwochmorgen gemeldet, dass drei Stolpersteine aus einem Gehsteig ausgegraben worden seien. Sie habe die Stellen aber selbst noch nicht in Augenschein nehmen können, sagte die Mitarbeiterin. Der Polizei waren die neuen Fälle noch nicht bekannt.

Für die Leiterin der Koordinierungsstelle Stolpersteine Berlin, Silvija Kavcic, ist der massive Diebstahl der Gedenksteine in Berlin neu. "In dieser Form gab es das bislang nicht", sagte Kavcic am Mittwoch. Beschmierungen und Schändungen der Steine komme immer wieder vor, aber kein Diebstahl. Einen vergleichbaren Fall habe es 2012 in Greifswald gegeben, als vor dem 9. November alle Stolpersteine in der Hansestadt ausgegraben wurden.



Kavcic kündigte an, dass die gestohlenen Stolpersteine in Berlin zeitnah ersetzt werden. Es gebe eine große Spendenbereitschaft, sagte die Leiterin der Koordinierungsstelle.