Schon vor einem Jahr klagten die Mitarbeitern des Berliner Landesamtes über Arbeitsüberlastung. Seitdem hat sich offenbar nicht viel an der Situation geändert, der Personalrat der Behörde hat jetzt einen Brandbrief mit dem gleichen Tenor verschickt.

Die Mitarbeiter des Berliner Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) haben erneut über eine zu hohe Arbeitsbelastung geklagt. Der Personalrat der Behörde informierte am Donnerstag die Fraktionen im Abgeordnetenhaus in einem Brandbrief über die für ihn haltlosen Zustände im Amt. Vorausgegangen sind Gefährde- und Überlastungsanzeigen einzelner Mitarbeiter an die Präsidentin des LAF, Claudia Langeheine.