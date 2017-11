Wohnungsbau in Berlin ist ein leidiges Thema: Gefühlt entsteht gerade an jeder Ecke ein neues Wohnhaus – trotzdem sagen die Statistik-Fachleute: Das ist nicht genug. Woran liegt es, dass weniger gebaut wird als benötigt? Von Thorsten Gabriel

Wohnungen bauen – das ist derzeit leichter gesagt als getan in Berlin. Auf der politischen Bühne ist die Schuldige dafür schnell gefunden. Aus Sicht der Opposition, ja, selbst aus Teilen des Regierungslagers, wird mit dem Finger auf die zuständige Fachkraft an der Spitze verwiesen: Berlins Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher. Die Oppositionsparteien CDU, FDP und AfD halten die Linken-Politikerin schon aus Prinzip für eine Bremserin beim Wohnungsbau.

Aber selbst Sozialdemokraten flüstern hinter kaum vorgehaltener Hand, man könne ja an den Zahlen ablesen, dass es mit Rot-Rot-Grün einen parteipolitischen Wechsel im Stadtentwicklungsressort gegeben habe. So ganz hat man in SPD-Kreisen noch nicht verwunden, dass man in den Koalitionsverhandlungen das so große und vor allem wichtige Fachgebiet hat an die Linke abgeben müssen.

Doch die Schuldzuweiser im Politikbetrieb machen es sich – wie so oft und gern – dann doch zu einfach. Denn dass es beim Bauen derzeit an vielen Stellen knirscht, hat auch ganz praktische Gründe. Es ist nicht zuletzt die große Zahl an Bauprojekten, die gerade überall aus dem Boden schießen. Als der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) unlängst seine Mitglieder nach den größten Bauhemmnissen befragte, antworteten fast zwei Drittel: fehlende Baukapazitäten.