Woidkes Regierungserklärung zur Kreisreform - "Es drohten Zwietracht und Spaltung"

15.11.17 | 11:22 Uhr

Nach der Absage der Kreisgebietsreform hat Brandenburgs Ministerpräsident Woidke im Landtag Fehler eingeräumt. In seiner Regierungserklärung zeigte er sich trotzdem entschlossen, die Strukturen zu reformieren - und übte harsche Kritik an der Opposition.



Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat in einer Regierungserklärung im Potsdamer Landtag dargelegt, warum die lange geplante Kreisgebietsreform Anfang November gestoppt wurde und warum Umstrukturierungen aber trotzdem nötig seien.



Gleich zu Beginn räumte Woidke Fehler im Kreisreformprojekt ein. "Die Durchsetzung dieser Reform hätte das Miteinander in unserem Land gefährdet", sagte der SPD-Politiker am Mittwochmorgen. "Es drohten Zwietracht und Spaltung." Die noch laufende Aussprache im Landtag können Sie hier im Livestream verfolgen

Brandenburg hat "Wachstumsschmerzen"

Er nehme die Sorgen von Bürgern, durch eine Kreis- und Verwaltungsreform abgehängt zu werden, sehr ernst, sagte Woidke. Durch verschiedene Maßnahmen - zum Beispiel eine verstärkte Digitalisierung, eine verbesserte Infrastruktur oder eine Aufwertung der Kulturangebote - solle dem in Zukunft stärker entgegengewirkt werden. Woidke wies aber auch daraufhin, dass die wirtschaftliche Situation des Landes zuletzt verbessert habe; die Arbeitslosenquote sei gesunken. Brandenburg profitiere auch in berlinfernen Gegenden vom Boom der Hauptstadt. "Brandenburgs eigene Entwicklung verläuft günstig", so Woidke. Und dadurch ergäben sich neue Aufgaben.



"Manche sprechen von Wachstumsschmerzen", so Woidke wörtlich. "Gerade weil vieles so richtig gut läuft im Land, bekommen wir es mit neuen Herausforderungen zu tun." Brandenburg müsse sich modernisieren. Das habe seine Regierung schon in den letzten Jahren begonnen: durch die Einstellung von mehr Personal oder Investitionen. Daran müsse Brandenburg auch in Zukunft weiterarbeiten, so Woidke.



Kritik an den Kritikern

In seiner Rede kritisierte Woidke rückblickend zugleich den Umgang der Opposition mit der geplanten Kreisgebietsreform - diese habe die Reformpläne verzerrt dargestellt. Die Neuordnung einer Verwaltung sei eine komplizierte Angelegenheit, so der Regierungschef. "Wer aber so ein Vorhaben wider besseres Wissens als 'Vernichtung von Heimat' darstellt, der versetzt Menschen in Angst, um auf billige Weise politisch zu punkten", sagte er. Die Reform hatte vorgesehen, dass mehrere Landkreise und kreisfreie Städte fusionieren, um auch bei einem Bevölkerungsschwund in berlinfernen Regionen eine moderne Verwaltung anbieten zu können. Die CDU, die AfD und die nicht im Landtag vertretene FDP hatten das Projekt massiv bekämpft und vor einem Verlust des Heimatgefühls gewarnt.

Eine Aufblasente liegt kurz vor der Landtagsdebatte halb entleert vor dem Brandenburger Landtag und soll die gescheiterte Kreisgebietsreform symbolisieren

Woidke forderte nun am Mittwoch alle Seiten auf, zu einem konstruktiven Dialog zurückzukehren. "Ja, es besteht weiterhin Veränderungsbedarf", stellte Woidke am Mittwoch fest. "Daher werden wir die Verwaltungsstruktur gemeinsam mit den Kommunen und Kreisen weiterentwickeln." Er bekräftigte das Angebot der Landesregierung, die kreisfreien Städte teilweise zu entschulden - wenn sie enger mit den Nachbarkreisen zusammen arbeiten. Dazu habe er die Kreisspitzen und Oberbürgermeister bereits zu Gesprächen geladen.

"Es besteht weiterhin Veränderungsbedarf"

Ingo Senftleben bei seiner Rede im Landtag

"Sie sind an der Kreisreform gescheitert"

CDU-Fraktionsvorsitzender Ingo Senftleben warf Rot-Rot in seiner Antwort dagegen vor, Regierungspolitiker hätten die Meinung und Sorgen der Bürger zur Kreisreform vernachlässigt. "Der Wahnsinn wurde gestoppt", weil 130.000 Bürger sich gegen die Reform ausgesprochen hätten, so Senftleben.



"Die Bürger haben ihre Zukunft in die eigenen Hände genommen." Sie hätten der Regierung Woidke damit die rote Karte gezeigt und damit Brandenburg "vor einem großen Schaden bewahrt". "Die Wahrheit ist, Herr Woidke: Sie haben die Kreisreform nicht gestoppt, Sie sind daran gescheitert", stellte Senftleben fest.



Rot-Rot habe sich zwei Jahre mit einer am Ende gescheiterten Reform befasst, statt das Land weiterzuentwickeln: in Sachen Digitalisierung, Sicherheit oder Kohleabbau. Woidke habe keinen Zukunftsplan, kritisierte Senftleben und erneuerte seine Forderung nach Neuwahlen. CDU und AfD haben für den Nachmittag einen Antrag auf Auflösung des Landtags gestellt, dem allerdings kaum Chancen eingeräumt werden.

