Entwurf im Ministerium vorgestellt - Überarbeitete Wolfsverordnung überzeugt Landwirte nicht

28.11.17 | 19:33 Uhr

Die Landwirtschaftsverbände in Brandenburg haben am Dienstag den überarbeiteten Entwurf für die Wolfsverordnung einsehen können. Ergebnis: Die Kritik an dem Vorhaben ist nicht leiser geworden, der Bauernbund nennt die Regelungen lebensfern.

Brandenburgs Landwirtschaftsverbände üben weiter harsche Kritik an der überarbeiteten Wolfsverordnung des Landes. Das wurde am Dienstag nach einer Informationsveranstaltung des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt in Potsdam deutlich. Der Präsident des Landesbauernverbands, Henrik Wendorff, sprach von einem "homöopathischen Beruhigungsplacebo". Der Vorsitzende des Waldbesitzerverbandes, Thomas Weber, fügt hinzu, es fehle das politische Potential für mutige Entscheidungen beim Thema Wolf. Der Bauernbund, der die kleineren Betriebe im Land vertritt, nannte die Verordnung lebensfern.

Vogelsänger: Alle müssen Kompromisse eingehen

Die Wolfsverordnung regelt die Fälle, in denen die streng geschützten Tiere geschossen werden dürfen. Im vorliegenden Entwurf ist das nur dann möglich, wenn ein Wolf sich aggressiv gegen Menschen verhält, nicht aber, wenn er ein Weidetier gerissen hat. Als Kritik wurde unter anderem genannt, dass die Verordnung nur außerhalb von europäischen Naturschutzgebieten gelten solle. Für betroffene Weidetierhalter innerhalb dieser Gebiete sei das deshalb keine akzeptable Lösung. Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) warb um Verständnis. Mit der Wolfsversordnung betrete Brandenburg Neuland. Ziel sei es, bundesweit einheitliche Rechtssicherheit zu schaffen. Das werde aber nur gelingen, wenn alle Beteiligten bereit seien, Kompromisse einzugehen.

Erster Entwurf wurde bereits überarbeitet

Bereits im Mai war ein erster Entwurf der Verordnung präsentiert worden. Das Ministerium erhielt danach rund 40 Stellungnahmen. Der Entwurf wurde dann teilweise überarbeitet. Er befinde sich nun in der Schlussredaktion, hieß es. Am Mittwoch soll die Wolfsverordnung auch im Landtag in Potsdam Thema im Ausschuss für Agrar sein.