Die junge Dresdnerin Emilia wehrte sich gegen rechte Hetze in ihrer Klasse. Hitlergruß und "Jude" als Schimpfwort wollte sie nicht akzeptieren – dafür wird sie jetzt geehrt. Ihr Preisgeld will sie mit einem Berliner Schüler teilen, der selbst Opfer wurde.

Aus pubertärem Gehabe wurden Holocaust-Witze und möglicherweise Straftaten - Emilia wehrte sich und zeigte schließlich einen Mitschüler wegen Volksverhetzung an. Für ihren Einsatz erhielt die Schülerin am Dienstagabend den Preis für Zivilcourage gegen Rechtsradikalismus, Antisemitismus und Rassismus des Förderkreises "Denkmal für die ermordeten Juden Europas e.V." und der Jüdischen Gemeinde zu Berlin.

Mit ihrer aufrechten Haltung habe die 15-Jährige in besonderem Maße Zivilcourage gezeigt, begründete der Förderkreis "Denkmal für die ermordeten Juden Europas e.V." die Würdigung der Schülerin. Der Verein, seinerzeit treibende Kraft hinter der Errichtung des Holocaust-Mahnmals in Berlin, vergibt den Preis gemeinsam mit der Jüdischen Gemeinde zum Berlin zum achten Mal.

Mit der Auszeichnung erhält Emilia ein Preisgeld von 2.000 Euro. 500 Euro davon wollte die Schülerin noch am selben Abend einem jüdischen 14-Jährigen aus Berlin spenden. Sein Fall hatte im Frühjahr für großes Aufsehen gesorgt: Weil er Jude ist, war der Jugendliche an seiner Schule in Berlin-Friedenau von Klassenkameraden gemobbt, bedroht und angegriffen worden. Der Fall der Familie Michalski war Ende Oktober in einer Arte-Reportage über Antisemitismus beleuchtet worden.

Die Familie des 14-Jährigen wird das Preisgeld wiederum weiterspenden: Es geht an eine neue Beratungsstelle für Betroffene antisemitischer Gewalt. Sie wird vom "Kompetenzzentrum Prävention und Empowerment der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland" unterhalten. Familien in ähnlichen Situationen sollen dort Hilfe finden.