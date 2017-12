Ihren Namen bekam die "Rote Kapelle" von der Gestapo verpasst: Verschiedene Gruppen, unter anderem um Harro Schulze-Boysen und Arvid Harnack, kämpften gegen den Nationalsozialismus. Am 22. Dezember 1942 wurden elf führende Mitglieder hingerichtet.

Die Mitglieder verfassten Flugblätter und verbreiteten regimekritische Predigten sowie illegale Schriften. Harnack, Oberregierungsrat im Reichswirtschaftsministerium, und Schulze-Boysen, Mitarbeiter im Reichsluftfahrtministerium, gaben auch militärisch wichtige Nachrichten an die Sowjetunion weiter.

Erhängt und enthauptet: Vor genau 75 Jahren wurden führende Mitglieder der Widerstandsgruppe "Rote Kapelle" von den Nazis hingerichtet. Dazu gehörten Harro Schulze-Boysen und Arvid Harnack, in deren Umfeld sich seit Mitte der 1930er Jahre ein loses Netzwerk von Gegnern des Nationalsozialismus entwickelt hatte.

Im Sommer 1942 deckte die Gestapo die Widerstandsorganisation um Harnack und Schulze-Boysen auf und ermittelte gegen sie unter dem Sammelnamen "Rote Kapelle". Sie diskreditierte die Widerstandskämpfer als von der Sowjetunion bezahlte Landesverräter.

Diese Auffassung bestimmte dem Deutschen Historischen Museum Berlin zufolge bis in die 90er Jahre die Beschäftigung mit der Schulze-Boysen/Harnack-Gruppe: Während sie in der Bundesrepublik Deutschland als Kommunisten missachtet worden seien, hätten sie in der Deutschen Demokratischen Republik als antifaschistische Helden gegolten.